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30.07.2020 (09:30)

Военная полиция ЦВО на учении отразила атаку условной диверсионной группы на стратегический объект в Сибири

В ходе проходящего специального учения в Омской области военнослужащие военной полиции Центрального военного округа уничтожили заминированный автомобиль и отразили нападение условной диверсионной группы на стратегически важный объект.

Согласно замыслу учения, бронированный грузовой автомобиль, начиненный взрывчаткой, пытался прорваться через контрольно-пропускной пункт военной полиции рядом с объектом, при этом из него велся шквальный огонь из 220-милимметрового самодельного миномета и стрелкового оружия. Военнослужащие группы быстрого реагирования оперативно прибыли на место происшествия и массированным огнем из автоматов, пулеметов, а также при помощи вооружения БРДМ уничтожили заминированный автомобиль.

После этого, противник начал стремительную атаку на КПП. Наступление было остановлено военнослужащими военной полиции, часть «боевиков» взята в плен, потерь среди личного состава нет.

В Центральном военном округе 27 июля стартовало 11 специальных учений по всестороннему обеспечению войск. В практических действиях принимают участие около 10 тыс. военнослужащих.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Центральный военный округ , Учения , Боевая подготовка , Военная полиция
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