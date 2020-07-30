30.07.2020 (09:04)

К 90-летию Воздушно-десантных войск запланирован обширный комплекс мероприятий

В рамках празднования 90-й годовщины со Дня образования Воздушно-десантных войск, который будет отмечаться 2 августа с.г., Командованием ВДВ, соединений и воинских частей запланирован обширный комплекс мероприятий, посвященный юбилею войск.

Уже состоялись торжественно-памятные мероприятия с участием подразделений ВДВ на Родине ВДВ в г. Воронеже, в Смоленской области, на месте подвига героев-десантников 4 воздушно-десантного корпуса, погибших в Вяземской воздушно-десантной операции Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в г. Демянске Новгородской области у монумента воинам-десантникам 1-й маневренной воздушно-десантной бригады и 204-й воздушно-десантной бригады, погибшим в ходе Демянской десантной операции Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также у памятника героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане в г. Волгограде и у памятника воинам-десантникам 6 парашютно-десантной роты в г. Пскове.

25 июля текущего года в парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» состоялось открытие памятника легендарному командующему ВДВ генералу армии В.Ф.Маргелову и сквера Воздушно-десантных войск «Аллея Дяди Васи» с участием представителей Минобороны России, командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, представителей государственных, ветеранских и общественных организаций. В рамках мероприятий была высажена кедровая аллея из 90 кедров в честь 90-летия Воздушно-десантных войск.

Основной этап юбилейных торжеств состоится в г. Москве с участием командующего Воздушно-десантными войсками, ветеранов и личного состава ВДВ.

1 августа с.г. состоится праздничная литургия в Главном Храме Вооруженных Сил Российской Федерации.

В этот же день, на полигоне гвардейской мотострелковой Таманской дивизии «Алабино» состоится военно-спортивный праздник, посвященный 90-й годовщине образования Воздушно-десантных войск, в ходе которого, гости праздника смогут увидеть демонстрационные полеты авиации, выставки перспективных образцов военной техники, стоящей на вооружении Воздушно-десантных войск, средств экипировки военнослужащих ВДВ, десантирование военнослужащих ВДВ различными способами из самолетов Военно-транспортной авиации и вертолетов армейской авиации, показательные выступления спортсменов-парашютистов, которые совершат парашютные прыжки с больших высот с флагами Воздушно-десантных войск, соединений, воинских частей и учреждений.

Кроме того, группа военнослужащих ВДВ продемонстрирует свои умения во владении любыми видами оружия и приемами рукопашного боя, а также состоится показ элементов выучки подразделений Воздушно-десантных войск и боевых возможностей вооружения, военной и специальной техники ВДВ.

Непосредственно 2 августа 2020 г. состоится возложение цветов и гирлянд к памятнику воинам-десантникам на Суворовской площади в г. Москве, с участием командующего и военнослужащих Воздушно-десантных войск, а также представителей Союза десантников России, ДОСААФ России, ветеранских и военно-патриотических организаций.

По традиции, завершающим мероприятием празднования 90-й годовщины образования войск станет мероприятие на улице Ильинка и Красной Площади «Ильин день – день ВДВ», в рамках которого состоится крестный ход, литургия на Лобном месте, плац-парад оркестра ВДВ, выступление роты почетного караула Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища, а также прохождение торжественным маршем парадных расчетов Воздушно-десантных войск в различной форме одежды и экипировке.

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