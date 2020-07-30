30.07.2020 (08:35)

На официальном сайте Минобороны России открылся интерактивный раздел, посвященный 90-й годовщине образования Воздушно-десантных войск

В преддверии 90-й годовщины образования Воздушно-десантных войск, на интернет-портале Минобороны России открыт новый мультимедийный раздел, посвященный этой знаменательной дате.

Посетители интернет-портала смогут ознакомиться с уникальными историческими документами из истории Воздушно-десантных войск, предоставленными Центральным архивом Министерства обороны Российской Федерации и рассказывающими об участии «Крылатой пехоты» в боях с немецко-фашистскими захватчиками на начальном этапе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также исчерпывающий видеоматериал об истории, развитии и сегодняшнем дне ВДВ.

Особое место в разделе занимает Положение о Главном управлении Воздушно-десантных войск Красной Армии от июня 1941 года, с правками И.В.Сталина, в котором определялись основные задачи и структура нового управления.

Также представлены копии архивных документов с перечнем воздушно-десантных корпусов, журнал боевых действий Воздушно-десантных войск Красной Армии за 1941-1944 гг., боевая характеристика на командира 49 гвардейской стрелковой Херсонской Краснознаменной ордена Суворова дивизии гвардии полковника Василия Филипповича Маргелова, в последствии легендарного командующего Воздушно-десантными войсками – «Десантника № 1» и другие документы из истории ВДВ.

Кроме того, в открывшемся разделе размещены материалы, посвященные всем 19 командующим Воздушно-десантными войсками, «кузнице кадров ВДВ» - Рязанскому гвардейскому высшему воздушно-десантному командному училищу имени генерала армии В.Ф.Маргелова, довузовским образовательным организациям Воздушно-десантных войск, а также праздничным мероприятиям, в честь 90-й годовщины образования Воздушно-десантных войск, спланированным к проведению в г. Москве.

Кроме версии на русском языке, запущены версии на английском, французском и испанском языках

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