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30.07.2020 (08:02)

Четыре противолодочных самолёта морской авиации ТОФ совершили 10-часовой перелёт с аэродрома Кипелово на аэродромы Дальнего Востока

Два дальних противолодочных самолёта Ту-142мз и два противолодочных самолёта Ил-38Н, представлявшие Тихоокеанский флот (ТОФ) на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте 26 июля, вернулись на аэродромы базирования в Приморском крае и на Камчатке.

Противолодочные самолёты ТОФ совершили дальний перелет с аэродрома Кипелово в Вологодской области на Дальний Восток, преодолев за 10 часов более 8 тысяч километров.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот
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