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30.07.2020 (07:09)

В Восточном военном округе на полигоне Цугол Забайкальского края проходит полевой выход войск РХБЗ

На полигоне ЦуголЗабайкальского края с соединениями и подразделениями РХБ защиты общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцируемого в Забайкальском крае, стартовал полевой выход.

На полигоне с военнослужащими РХБЗ организованы занятия по совершенствованию полевой выучки отделений (расчетов, экипажей) с выполнением нормативов по тактико-специальной подготовке.

В рамках полевого выхода войск РХБЗ военнослужащие также отработают вопросы ведения радиационной, химической и биологической разведки, аэрозольного противодействия, выполнения дегазации, дезактивации и дезинфекции вооружения и военной техники, а также ликвидации последствий условных техногенных аварий,  с выбросом сильно действующих ядовитых веществ.

Всего на полевые выходы войск РХБЗ ВВО на полигоне «Цугол» привлечено более 300 человек личного состава и около 80 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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