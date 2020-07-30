30.07.2020 (06:54)

В Приморье танки и БМП Восточного военного округа форсировали водную преграду

Под руководством командования Приморской общевойсковой армии и с военнослужащими мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного п. Сергеевка Приморского края, проводится один из самых сложных элементов боевой подготовки механиков-водителей - вождение вброд, на плаву и под водой.

К занятиям привлекаются многоцелевые легкобронированные тягачи, бронетранспортеры, танки, боевые машины пехоты и другие образцы военной техники, всего порядка 100 единиц ВВСТ и 300 военнослужащих.

В рамках занятий бойцы прошли комплекс легкой водолазной подготовки, показали готовность личного состава и техники к практическим занятиям, уделили внимание психологической подготовке. Военнослужащим рассказали о порядке действий в различных ситуациях под водой, способах и правилах подводной эвакуации, продемонстрировали особенности специального снаряжения. Также был проведен медицинский осмотр личного состава.

Военнослужащие должны будут совершить ряд маневров, таких как обход на технике на плаву специальных буйков, обозначающих препятствия, отработать развороты и другие действия.

Водные преграды являются сложнейшим препятствием для боевых машин. Погружение сопряжено с преодолением серьезного психологического барьера. Законы физики, действующие при вождении на суше, принимают иной характер, что усложняет выполнение каких-либо элементов и передвижение на водной поверхности. От всех членов экипажа требуется немало внимания и усердия при управлении многотонной боевой машиной на воде и под водой.

Способность преодолевать водные преграды повышает мобильность общевойсковых подразделений и позволяет совершать марши своим ходом на дальние расстояния без привлечения дополнительных подразделений обеспечения, а кроме того, наносить внезапные удары по силам противника.

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