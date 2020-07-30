30.07.2020 (06:49)
Зенитчики ВВО отразили групповой авиационный удар условного противника в Бурятии и Забайкалье
Расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Бурятии, отразили групповой авиационный удар условного противника.
По замыслу учения, условный противник спланировал нанесение авиаудара по району сосредоточения войск. Расчеты ЗРК «Бук» обнаружили и взяв на сопровождение, захватили цели. Затем зенитчики произвели уничтожение летательных аппаратов электронными пусками. Имитацию самолетов «противника» выполнили истребители объединения ВВС и ПВО ВВО.
Всего в ходе учения военнослужащими было отработанно более 20 задач по отражению авиационного налета. Действие проходило в условиях воздействия интенсивного воздействия средств РЭБ противника.
В тоже время, с расчетами зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, завершилось учение по отражению ударов авиации условного противника.
Так, зенитчики совершили марш в заданный район, где провели развертывание ЗРК "Бук", после чего выполнили обнаружение, классификацию, сопровождение воздушных целей, только вошедших в зону поражения комплексов.
Цели были поражены учебными (электронными) пусками ракет.
В учениях приняли участие около 500 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.