30.07.2020 (06:49)

Зенитчики ВВО отразили групповой авиационный удар условного противника в Бурятии и Забайкалье

Расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Бурятии, отразили групповой авиационный удар условного противника.

По замыслу учения, условный противник спланировал нанесение авиаудара по району сосредоточения войск. Расчеты ЗРК «Бук» обнаружили и взяв на сопровождение, захватили цели. Затем зенитчики произвели уничтожение летательных аппаратов электронными пусками. Имитацию самолетов «противника» выполнили истребители объединения ВВС и ПВО ВВО.

Всего в ходе учения военнослужащими было отработанно более 20 задач по отражению авиационного налета. Действие проходило в условиях воздействия интенсивного воздействия средств РЭБ противника.

В тоже время, с расчетами зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Забайкальском крае, завершилось учение по отражению ударов авиации условного противника.

Так, зенитчики совершили марш в заданный район, где провели развертывание ЗРК "Бук", после чего выполнили обнаружение, классификацию, сопровождение воздушных целей, только вошедших в зону поражения комплексов.

Цели были поражены учебными (электронными) пусками ракет.

В учениях приняли участие около 500 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице