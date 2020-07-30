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30.07.2020 (05:00)

Курсанты-морпехи ДВОКУ учатся преодолевать водные преграды в полном снаряжении и сооружать плоты из подручных средств

В Дальневосточном  высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) курсанты факультета морской пехоты приступили к занятиям на открытых водоемах по преодолению водных преград на подручных средствах, а также вплавь в полном боевом снаряжении. По окончании каждого занятия отрабатывается условный бой с захватом морпехами противоположного берега.

Занятия организованы на одном из водоемов бассейна реки Амур. Курсантов учат подготовке обмундирования и оружия к переправе. Для предания плавучести вещевые мешки набиваются сухой травой и другими легкими материалами. Для сооружения плота используются деревья, а также камеры автомобильных шин. Будущих офицеров обучают действовать скрытно и всегда быть в готовности к бою. В условиях полной тишины, не допуская всплесков и излишнего шума, общение ведется помощью условных знаков.

Длина переправ составляет от 100 до 250 метров. С наработкой навыков дистанция увеличивается, а задания в ходе плава усложняются.

В ходе занятия обязательно отрабатывается захват береговой линии и подавление огневых точек условного противника. Для приближения обстановки к реальному бою используются холостые боеприпасы, а также другие средства имитации.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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