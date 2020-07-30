30.07.2020 (04:53)
Расчеты РСЗО «Град» ВВО по целеуказанию новейшего разведкомплекса КРУС «Стрелец» уничтожили «вражеские» командные пункты
На полигоне «Трехречье» в Амурской области расчеты реактивных систем залпового огня «Град» мотострелкового соединения Восточного военного округа уничтожили командные пункты и скопление техники условного противника. Для целеуказания использовался недавно поступившие комплексы разведки, управления и связи КРУС «Стрелец».
В ходе учения, разведывательными подразделениями были обнаружены командный пункт и скопление техники условного противника на расстоянии около 20 километров. Координаты места расположения были получены с помощью современного комплекса КРУС «Стрелец», затем они были переданы на командный пункт.
Военнослужащие артиллерийского подразделения РСЗО «Град», получив данные, быстро произвели расчеты необходимые для стрельбы и осуществили залп по обнаруженным целям. После стрельбы артиллеристы выполнили противоогневой маневр от ответного удара, сменив позиции.
В ходе тренировки артиллеристы показали способность быстро принимать решения и правильно производить расчеты для стрельбы. Тем самым показали высокую профессиональную подготовку.
В крупном учении двух мотострелковых соединений принимает участие более 4 тысяч военнослужащих. Задействованы недавно поступившие современные танки
Т-80БВ, самоходные артиллерийские установки Мста-С и «Акация» и другая современная техника общим количеством около 800 единиц. На всех этапах применяется беспилотная авиация разных типов и современные средства разведки.