30.07.2020 (04:48)

К практическим действиям в ходе учения приступили мотострелковые соединения ВВО в Амурской области

На полигоне «Трехречье» в Амурской области подразделения мотострелкового соединения Восточного военного округа приступили к практическим действиям с совершением маневров и организации боя в лесисто-болотистой местности.

Командиры подразделений в ходе учения руководствуются боевыми уставами и опытом современных вооруженных конфликтов, используют методы прокладки полевых дорог и способы переброски подразделений.

В частности для внезапности практикуется скрытная прокладка новых дорог в болотах и переброска подразделений с помощью паромов и плавающих транспортеров через водоемы, для осуществления внезапного маневра. Большое внимание на учении уделено вопросам скрытного передвижения войск в труднопроходимых районах, действиям разведывательных дозоров и особенностям применения танков и артиллерии в ограниченном пространстве лесных дорог.

В крупном учении двух мотострелковых соединений принимает участие более 4 тысяч военнослужащих. Задействованы недавно поступившие современные танки

Т-80БВ, самоходные артиллерийские установки Мста-С и «Акация» и другая современная техника общим количеством около 800 единиц. На всех этапах применяется беспилотная авиация разных типов и современные средства разведки.

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