30.07.2020 (04:39)
С подразделениями материально-технического обеспечения ВВО на полигоне Цугол проведены специальные учения
На территории межвидового полигона Цугол Восточного военного округа (ВВО) со специалистами материально-технического обеспечения (МТО) проведены специальные учения по обеспечению войск.
За несколько часов была произведена перегрузка более 500 снарядов самоходных артиллерийских установок, танковых орудий и вооружения систем реактивного залпового огня, заправлены и обеспечены материалами для технического обслуживания более 40 боевых машин. Помимо этого со специалистами продовольственной службы были проведены занятия по приготовлению горячей пищи и выпечке хлеба.
Кроме того, военнослужащие отработали вопросы ведения технической и наземной РХБ разведки, отражения нападения условных диверсионных групп, преодоления зараженных участков местности в пешем порядке и на технике.
В общей сложности в учении приняли участие более 200 военнослужащих и было задействовано до 50 единиц специальной техники.