30.07.2020 (05:00)

Российские военные медики продолжают оказывать помощь в борьбе с коронавирусом в госпитале в Бишкеке

Российские военные медики, которые ранее прибыли из РФ в Киргизию для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией, продолжают оказывать помощь местным врачам в лечении граждан республики.

Специалисты прибыли самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России с аэродрома Чкаловский (Московская область) на аэродром российской военной базы Кант, структурно входящей в 14-ю Армию ВВС и ПВО Центрального военного округа, неделю назад. Всего в страну прилетели 19 военных медиков со специальным медицинским оборудованием: аппаратами искусственной вентиляции легких, медикаментами и средствами индивидуальной защиты. Договоренность об оказании помощи была достигнута между президентами России и Киргизии.

Всего с 22 июля из военного госпиталя в Бишкеке выписано 12 пациентов, осмотрено свыше 100 граждан.

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