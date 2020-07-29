29.07.2020 (23:50)

Корабли Каспийской флотилии приступили к переходу из Санкт-Петербурга в Дагестан после участия в главном военно-морском параде

Пять кораблей и катеров Каспийский флотилии приступили к переходу из Санкт-Петербурга в пункт постоянного базирования в город Каспийск после участия в Главном военно-морском параде.

Экипажам предстоит совершить 14-дневный переход через Волго-Донской судоходный канал из Кронштадта. Маршрут пройдет через Рыбинское водохранилище и Ладожское озеро. Корабли и катера преодолеют в общей сложности более 2,5 тыс. км и 56 шлюзов, обеспечивающих проход через водные бассейны с различными уровнями воды.

Главный военно-морской парад состоялся 26 июля на рейде Санкт-Петербурга. В нем принимали участие самые крупные и мощные корабли всех флотов и Каспийской флотилии, в том числе ракетный корабль «Великий Устюг», противодиверсионные катера «Юнармеец Татарстана», «Юнармеец Дагестана», «П-436», а также десантный катер «Д-178».

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