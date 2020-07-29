29.07.2020 (22:32)

Морские пехотинцы Балтийского флота готовятся к высадке на необорудованное побережье

В соединении морской пехоты (БФ) завершается практическая подготовка механиков-водителей, которые будут управлять бронетранспортёрами БТР-82А на плаву во время плановой высадки морского десанта в рамках предстоящего сбор-похода кораблей Балтийского флота.

Занятия по преодолению водных преград являются неотъемлемой частью боевой подготовки механиков-водителей. До начала тренировок на воде механики-водители прошли теоретическую подготовку и совершили марш из постоянного места дислокации к месту проведения занятий. Затем технику подготовили к преодолению водных преград, с проверкой герметичности боевых машин.

На следующем этапе морские пехотинцы на специально оборудованном участке Калининградского залива, отрабатывали элементы подготовки техники к преодолению водных преград методом замочки и одиночного вождения боевых машин на плаву, затем морские пехотинцы нарабатывали умение преодолевать водную преграду в составе подразделений, развертывание их в боевой порядок, движение в составе подразделения, стрельбу на ходу и умение держать дистанцию между машинами.

В начале августа для участия в высадке морского десанта на полигоне Хмелевка привлекается более 20 бронетранспортёров со штатными водителями и другая колесная и гусеничная бронированная и автомобильная техника.

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