29.07.2020 (22:29)

Танкисты общевойсковой армии ЗВО применили управляемые ракеты для поражения бронетехники «противника» в Ленобласти

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, применили управляемые ракеты танков Т-72Б3 для поражения бронетехники «противника» в Ленобласти танка.

Танкисты вели огонь из орудий боевых машин с места и в движении, уничтожили статичные и подвижные мишени, имитирующие бронетехнику противника, а также воздушные цели из крупнокалиберных пулеметов «Корд».

Нанесение огневого поражения условному противнику осуществлялось 125-мм осколочно-фугасными снарядами и противотанковыми управляемыми ракетами. Максимальная дальность до уничтожаемых целей составила более 3 километров. Кроме того, экипажи выполнили упражнения не только в дневное время, но и ночью, используя современные прицелы «Сосна-У» и танковые приборы ночного видения.

На танках Т-72Б3 установлен комплекс управляемого вооружения «Рефлекс-М», Высокая помехозащищенность системы управления ракетой, рациональная конструкция выстрела раздельного заряжания и самой управляемой ракеты обеспечивают ведение эффективной стрельбы из гладкоствольных орудий семейства 2А46М, с места, с коротких остановок и при движении со скоростью до 30 км/час включительно, днем и ночью.

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