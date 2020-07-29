Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.07.2020 (22:29)

Танкисты общевойсковой армии ЗВО применили управляемые ракеты для поражения бронетехники «противника» в Ленобласти

Военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области,  применили управляемые ракеты танков Т-72Б3 для поражения бронетехники «противника» в Ленобласти танка.  

Танкисты вели огонь из орудий боевых машин с места и в движении, уничтожили статичные и подвижные мишени, имитирующие бронетехнику противника,  а также воздушные цели из крупнокалиберных пулеметов «Корд».

Нанесение огневого поражения условному противнику осуществлялось 125-мм осколочно-фугасными снарядами и противотанковыми управляемыми ракетами. Максимальная дальность до уничтожаемых целей составила более 3 километров. Кроме того, экипажи выполнили упражнения не только в дневное время, но и ночью, используя  современные прицелы «Сосна-У» и  танковые приборы ночного видения.

           На танках Т-72Б3 установлен комплекс управляемого вооружения «Рефлекс-М», Высокая помехозащищенность системы управления ракетой, рациональная конструкция выстрела раздельного заряжания и самой управляемой ракеты обеспечивают ведение эффективной стрельбы из гладкоствольных орудий семейства 2А46М, с места, с коротких остановок и при движении со скоростью до 30 км/час включительно, днем и ночью.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Приднестровье состоялись торжественные мероприятия, посвященные Дню миротворца
Уникальные занятия прошли с разведчиками на полигоне в Псковской области
В Подмосковье стартовало учение с расчетами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» ЗВО
Центр «Авангард» будет сотрудничать с военкоматами и ведущими вузами Москвы и Московской области

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false