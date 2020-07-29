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29.07.2020 (22:05)

Завершен «Транспортный маневр» – 1 этап всеармейского конкурса подразделений транспортирования «Специальный маршрут»

На полигоне подмосковного учебного центра «Можайск» завершился первый этап всеармейского конкурса «Специальный маршрут».

Лучшее время показала команда 12 Главного управления Минобороны России (г. Можайск), за ней с небольшим отрывом следуют команды Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации
(г. Улан-Удэ и г. Курск соответственно).

В ходе этапа военнослужащим предстояло отразить нападение на автоколонну, провести комплекс мероприятий по рхб защите, совершить марш по пересеченной местности, выполнить погрузочно-выгрузочные работы из автомобилей в вертолеты, подготовить технику к транспортированию железнодорожным транспортом.

Состязания проводятся под руководством начальника 12 Главного управления Минобороны России генерал-майора Игоря Колесникова.

Финал конкурса состоится 31 июля на полигоне подмосковного учебного центра «Можайск».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
АрМИ
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