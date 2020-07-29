29.07.2020 (20:39)

Уникальные занятия прошли с разведчиками на полигоне в Псковской области

На полигоне в Псковской области прошли уникальные практические занятия по минно-подрывному делу с разведчиками соединения специального назначения Западного военного округа.

На учебных полях полигона разведчики получили практику в проделывании проходов в минных полях условного противника, расчётах, изготовлении и установке зарядов для выведения из строя объектов военной инфраструктуры неприятеля, установке минно-взрывных заграждений на путях отхода. Так же разведчики совершенствовали свои навыки в самостоятельном изготовлении взрывных устройств из подручных материалов.

Уникальность занятия заключалась в том, что разведчики имели дело не только со штатными инженерными боеприпасами, находящимися на вооружении различных армий мира, но и с самодельными взрывными устройствами различных типов и назначения. Обезвреживание данных устройств является наиболее сложной и опасной задачей для сапёров.

Всего на занятия привлекались более 300 военнослужащих. Более половины занятий прошло в ночное время.

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