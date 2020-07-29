29.07.2020 (20:16)

В Русском центре Западно-чешского университета г. Пльзень состоялась презентация «Каталога российских (советских) воинских захоронений на территории Чешской Республики»

Представительство Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы при Посольстве России в Чехии в тесном сотрудничестве и при финансовом участии администрации Пльзеньского края выпустило каталог российских воинских захоронений.

В результате совместной архивно-исследовательской работы удалось установить сведения о 24 ранее неучтенных воинских захоронениях, установить 45 новых имен и уточнить дополнительные персональные данные на 61 человека.

В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности гетмана Пльзеньского края госпожа М. Крейсова, Генеральный консул России в Карловых Варах В. Потапкин, руководитель Представительства Министерства обороны Российской Федерации по организации и ведению военно-мемориальной работы в Чешской Республике А. Трякин, представители администрации города, спонсоры издания каталога, представители ветеранских и общественных организаций.

С торжественной речью выступили госпожа М. Крейсова, которая отметила важность сохранения истории и памяти о войне, а также Генконсул России в Карловых Варах В. Потапкин, который выразил благодарность руководству края за оказанное содействие при подготовке и изданию каталога. Руководитель Представительства Минобороны России А.Трякин озвучил результаты проведения каталогизации российских воинских захоронений. Обратил внимание присутствующих, что борьба в регионе началась задолго до освобождения края союзниками. Свидетельством чего является факт существования и успешного функционирования партизанских отрядов, из состава которых погибло 8 советских партизан, имена 6 установлены.

В рамках презентации каталога за большой личный вклад в увековечение памяти погибших защитников Отечества медалью Министра обороны Российской Федерации «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества» был награжден сотрудник администрации Пльзеньского края Милан Йенчик.

Справочно:

В настоящий момент благодаря проведенной каталогизации на территории края установлено и учтено 83 российских захоронения периода Второй мировой войны, в которых погребены останки 265 воинов. Полная версия каталога доступна на странице «Военно-мемориальная работа» официального сайта Посольства России в Чехии.

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