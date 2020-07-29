29.07.2020 (20:08)

В Подмосковье стартовало учение с расчетами беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» ЗВО

В Московской области на полигоне Головеньки гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа проходят учения беспилотных летательных аппаратов(БЛА) «Орлан-10» в рамках визуального контроля мероприятий по боевой подготовке в дневное и ночное время.

Одной из особенностей учения является изучение основ и способов ведения наблюдения за протяжёнными и локальными объектами в труднодоступной местности с использованием современных средств навигации, связи и разведки.

С помощью беспилотных летательных аппаратов была выполнена разведка маршрутов передвижения условного противника. Кроме того, расчеты БЛА осуществили передачу координат на пункт управления для корректировки огня.

К занятиям, которые проводятся в полевых условиях на высотах от 1,5 до более 2 тысяч метров над уровнем моря, привлечены около 200 военнослужащих.

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