29.07.2020 (19:55)

Центр «Авангард» будет сотрудничать с военкоматами и ведущими вузами Москвы и Московской области

В Доме Правительства Московской области состоялось торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между военными комиссариатами Москвы и Московской области, Московским педагогическим государственным университетом и Московским государственным областным университетом с учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард».

В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Московской области Ольга Забралова, военный комиссар г. Москвы Виктор Щепилов, временно исполняющий обязанности военного комиссара Московской области Андрей Медчук, исполняющая обязанности ректора Московского государственного областного университета Вероника Запалацкая, проректор Московского педагогического государственного университета Татьяна Владимирова и директор АНО «Авангард» Дмитрий Еремейцев.

«Учебные программы и практические навыки по основам военной службы, начальной военной подготовке, которые молодые люди будут осваивать на базе учебно-методического Центра "Авангард" позволят воплотить в жизнь и обеспечить реализацию положений Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе; повысить мотивацию граждан допризывного возраста к защите Отечества и военной службе.»,– рассказал временно исполняющий обязанности военного комиссара Московской области полковник Андрей Медчук.

По его словам, в год на базе Центра будут проходить обучение почти 30 тысяч старшеклассников из Москвы и Московской области.

Ранее сообщалось, что идею создания Центра военно-патриотического воспитания «Авангард» поддержал Президент России Владимир Путин. Строительство Центра стартовало осенью прошлого года на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». В торжественной церемонии закладки первого камня в основании Центра 10 сентября 2019 года приняли участие Министр обороны России Сергей Шойгу, Губернатор Московской области Андрей Воробьев и Мэр Москвы Сергей Собянин.

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