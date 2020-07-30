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30.07.2020 (01:00)

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС дальневосточного полка дальней авиации ВКС выполнили полеты при высоких температурах

В Амурской области на базе полка дальней авиации прошли плановые полеты экипажей стратегических ракетоносцев Ту-95МС в условиях высоких температур.

Полеты при высоких температурах накладывают свои особенности в технике пилотирования, а также эксплуатации авиационной техники на земле.

Главной задачей данных полетов является слаживание действий авиационных экипажей в составе отряда из 3–4 единиц авиационной техники.

В процессе выполнения полетных заданий осуществлялась подготовка молодого летного состава в условиях светлого и темного времени суток и по сложным видам полетов.

В мероприятии принимали участие более 10 авиационных экипажей.

Данные полеты проходили под руководством командира авиационного полка полковника Трофима Капши.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , ВВС , Боевая подготовка , ВКС
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