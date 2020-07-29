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29.07.2020 (18:07)

День открытых дверей в режиме онлайн прошел в Московском высшем общевойсковом командном училище

Сегодня в режиме онлайн состоялось знакомство с Московским высшем общевойсковом командном училищем.

В роли ведущей выступила участник Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Влада Король, которая ознакомилась с прославленным учебным заведением и пообщалась с преподавателями, командирами и курсантами.

Видео воспроизводилось в режиме онлайн на социальные сети Минобороны России. У каждого желающего была уникальная возможность «прогуляться» по учебному заведению, а также в разделе «Комментарии» задать вопрос о жизни и учебе кремлёвских курсантов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование
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