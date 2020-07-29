29.07.2020 (18:07)
День открытых дверей в режиме онлайн прошел в Московском высшем общевойсковом командном училище
Сегодня в режиме онлайн состоялось знакомство с Московским высшем общевойсковом командном училищем.
В роли ведущей выступила участник Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Влада Король, которая ознакомилась с прославленным учебным заведением и пообщалась с преподавателями, командирами и курсантами.
Видео воспроизводилось в режиме онлайн на социальные сети Минобороны России. У каждого желающего была уникальная возможность «прогуляться» по учебному заведению, а также в разделе «Комментарии» задать вопрос о жизни и учебе кремлёвских курсантов.
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