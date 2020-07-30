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30.07.2020 (00:30)

В Энгельсском соединении дальней авиации провели акцию «Крылья Победы»

В Энгельсском соединении дальней авиации прошла военно-патриотическая акция «Крылья Победы».

Мероприятие проводилось под руководством командующего дальней авиации генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

На торжественном построении личного состава соединения был организован показ Знамени авиационного объединения и ордена Суворова, врученного объединению Воздушно-космических сил за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленную личным составом в ходе выполнения учебно-боевых и специальных целей.

Наиболее отличившихся военнослужащих наградили ведомственными наградами и грамотами.

В завершение торжественной части в честь знаменательного события для военнослужащих был организован праздничный концерт при участии творческого коллектива Центрального офицерского клуба ВКС.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , ВКС
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