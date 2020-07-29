Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.07.2020 (17:47)

В Санкт-Петербургском суворовском училище завершились вступительные испытания, впервые проводившиеся онлайн

В Санкт-Петербургском суворовском военном училище завершились вступительные испытания, завершены вступительные испытания кандидатов в воспитанники учебного заведения, впервые проводившиеся онлайн.

К прохождению вступительных испытаний было допущено около 200 кандидатов из нескольких десятков регионов страны. В ходе сдачи испытаний члены приёмной комиссии с помощью интернет-трансляций выходили на связь с кандидатами.

Члены приемной комиссии отметили высокий общеобразовательный уровень кандидатов, стоит отметить и тот факт, что результаты вступительных испытаний превысили показатели предыдущих приемных кампаний.

Для дальнейшего обучения в Санкт-Петербургское суворовское военное училище будут зачислены 80 детей. 

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Команда ЗВО участвует в чемпионате ВС РФ по стрельбе из штатного или табельного оружия
В Приднестровье российские миротворцы провели экскурсию для гостей
В Псковской области на территории действовавшего в годы Великой Отечественной войны концлагеря обнаружены останки 45 красноармейцев
Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по жиму штанги

Метки:
Суворовское училище , Западный военный округ , Среднее образование
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false