29.07.2020 (17:47)
В Санкт-Петербургском суворовском училище завершились вступительные испытания, впервые проводившиеся онлайн
В Санкт-Петербургском суворовском военном училище завершились вступительные испытания, завершены вступительные испытания кандидатов в воспитанники учебного заведения, впервые проводившиеся онлайн.
К прохождению вступительных испытаний было допущено около 200 кандидатов из нескольких десятков регионов страны. В ходе сдачи испытаний члены приёмной комиссии с помощью интернет-трансляций выходили на связь с кандидатами.
Члены приемной комиссии отметили высокий общеобразовательный уровень кандидатов, стоит отметить и тот факт, что результаты вступительных испытаний превысили показатели предыдущих приемных кампаний.
Для дальнейшего обучения в Санкт-Петербургское суворовское военное училище будут зачислены 80 детей.
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