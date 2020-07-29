29.07.2020 (17:47)

В Санкт-Петербургском суворовском училище завершились вступительные испытания, впервые проводившиеся онлайн

В Санкт-Петербургском суворовском военном училище завершились вступительные испытания, завершены вступительные испытания кандидатов в воспитанники учебного заведения, впервые проводившиеся онлайн.

К прохождению вступительных испытаний было допущено около 200 кандидатов из нескольких десятков регионов страны. В ходе сдачи испытаний члены приёмной комиссии с помощью интернет-трансляций выходили на связь с кандидатами.

Члены приемной комиссии отметили высокий общеобразовательный уровень кандидатов, стоит отметить и тот факт, что результаты вступительных испытаний превысили показатели предыдущих приемных кампаний.

Для дальнейшего обучения в Санкт-Петербургское суворовское военное училище будут зачислены 80 детей.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице