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29.07.2020 (17:09)

Команда ЗВО участвует в чемпионате ВС РФ по стрельбе из штатного или табельного оружия

В Московской области стартовал чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации по стрельбе из штатного или табельного оружия.

На соревнования прибыли 89 военнослужащих, представляющих Южный, Центральный, Восточный и Западный военные округа, Главное управление Минобороны РФ, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-десантные войска, Воздушно-космические войска и Северный флот.

В состав команды Западного военного округа вошли победители отборочных этапов, прошедших в соединениях и воинских частях Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградской армии, дислоцированных на территории 26 субъектов северо-запада и центра страны. Команду возглавил помощник командующего войсками округа по физической подготовке полковник Евгений Лозбенев.

 На победу в соревнованиях участников напутствовали почетные гости –титулованные армейские стрелки, Олимпийские чемпионы, многократные чемпионы мира, Европы и СССР Виктор Власов и Юрий Федькин.

В программе трёх соревновательных дней чемпионата 6 дисциплин - АК-1 и АК-3, ПМ-1 и ПМ-3, а также скоростная стрельба из пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Чемпионат по стрельбе
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