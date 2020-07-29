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29.07.2020 (17:20)

Новейший большой гидрографический катер «Александр Фирсов» в октябре войдет в состав Черноморского флота

Судостроительное производство АО «КАМПО» завершило первый этап строительства большого гидрографического катера проекта 23370Г «Александр Фирсов» для Военно-Морского Флота России. Блок-модули катера были погружены на спецавтомобили в Орехово-Зуеве (Московская обл.) и доставлены к месту достройки в Севастополе.

В Севастополе на производственной площадке «КАМПО» была произведена разгрузка и сборка модулей катера. В настоящее время большой гидрографический катер готовится к комплексу испытаний, после которых в октябре войдет в состав Черноморского флота.

Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова катеру присвоено имя «Александр Фирсов» в знак признания заслуг офицера-гидрографа капитана 1 ранга Александра Захаровича Фирсова перед Военно-Морским Флотом, увековечивания его памяти, а также в целях воспитания у моряков-гидрографов гордости за службу на гидрографических судах (катерах) Черноморского флота.

Гидрограф капитан-лейтенант А. Фирсов в феврале 1941 года возглавил Севастопольский район гидрографической службы, сформированный для обеспечения навигационно-гидрографических задач боевой деятельности Черноморского флота, его боевой подготовки и обеспечения общего мореплавания.

Во время Великой Отечественной войны благодаря четкой и самоотверженной работе офицеров и матросов Севастопольского района за восемь месяцев обороны Севастополя была обеспечена проводка по фарватерам 4822 кораблей и транспортных судов.

В июле 1942 года Севастопольский район гидрографической службы был исключен из состава частей Черноморского флота, как полностью погибший в борьбе с германским фашизмом. В апреле 1944 года вновь сформирован как гидрографический район Севастопольской военно-морской базы в связи с возвращением в Севастополь Черноморского флота.

В знак признания заслуг моряков-гидрографов в 1962 году Севастопольский район гидрографической службы был занесен на мемориал Великой Отечественной войны в Севастополе.

Основные модули катера изготовлены в Орехово-Зуеве, а окончательная сборка катера была произведена на производственной базе в Севастополе силами достроечной бригады АО «КАМПО».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Черноморский флот
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