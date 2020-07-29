29.07.2020 (17:01)

В Приднестровье российские миротворцы провели экскурсию для гостей

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ), проходящие службу в составе российского воинского контингента миротворческих сил (РВК МС) Российской Федерации, организовали экскурсию по территории части для гостей.

В рамках мероприятия военнослужащие организовали выставку вооружения и военной техники, которая была приурочена к 28-й годовщине ввода РВК МС в Приднестровский регион, а также продемонстрировали показательное выступление приёмов рукопашного боя.

В ходе проведения мероприятия каждый желающий мог подержать в руках АК-74, ПМ, СВД, РПГ-7, а также посмотреть УАЗ-3151, «Урал-4320», БТР-70 и БРДМ-2. Кроме того гостям продемонстрировали современную экипировку и формы одежды военнослужащих.

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