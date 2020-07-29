29.07.2020 (16:57)
В Псковской области на территории действовавшего в годы Великой Отечественной войны концлагеря обнаружены останки 45 красноармейцев
В Псковской области военнослужащие отдельного поискового специального батальона Западного военного округа продолжают проведение работ на территории действовавшего в годы Великой Отечественной войны концлагеря «Моглино».
В настоящее время обнаружены останки 45 красноармейцев. Военнослужащие с середины июня проводят поисковые работы по обнаружению и эксгумации останков военнопленных и мирных жителей, погибших в концлагере в ходе оккупации немецко-фашистскими войсками в годы Великой Отечественной войны. Поисковый батальон определит границы и точное расположение массового захоронения, количество погибших и, по возможности, проведёт опознание.
Также в ходе поисковых работ военнослужащие батальона обнаружили предметы быта и элементы военной формы одежды. В дальнейшем обнаруженные останки будут захоронены на мемориальном кладбище.
Ранее благодаря наличию персонального медальона удалось опознать уроженца Ульяновска красноармейца Храмова Виктора Ивановича, 1919 г.р.