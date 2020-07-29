29.07.2020 (16:52)

Боевые расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» тактической группы Северного флота выполнили стрельбы на арктическом острове Котельный

Военнослужащие тактической группы Северного флота, дислоцированной на арктической базе «Северный клевер» на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова) в море Лаптевых, отработали учебно-боевые задачи по обороне побережья от высадки сил десанта условного противника.

В ходе учения боевые расчёты батареи, состоящей из зенитных ракетных пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1», успешно выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим технику противника. В качестве мишеней были использованы макеты бронетранспортеров, расположенных на удалении до трех километров. Все цели были поражены артиллерией комплекса.

Военнослужащие также отработали нормативы по заряжанию ракетного и пушечного вооружения ЗРПК «Панцирь-С1», развертыванию комплексов из походного положения в боевое.

Стрельбы проводились в условиях сложной метеорологической обстановки, при сильном порывистом ветре до 20 метров в секунду и температуре воздуха около нуля градусов.

На вооружении тактической группы Северного флота на острове Котельный, помимо арктического варианта ЗРПК «Панцирь-С1», также находятся противокорабельные зенитные ракетные комплексы «Бастион», что позволяет надёжно обеспечивать безопасность российского сектора Арктики и участка Северного морского пути в зоне ответственности тактической группы.

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