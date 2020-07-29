29.07.2020 (16:47)

Более 20 вертолетов армейской авиации ЮВО задействовано в масштабных тактических учениях на Северном Кавказе и в Закавказье

Более 20 вертолетов частей армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) задействовано для обеспечения двусторонних батальонных тактических учений на Северном Кавказе и в Закавказье.

Ударные Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор» и транспортно-боевые Ми-35 обеспечивают сопровождение механизированных колонн батальонных тактических групп на марше, а также выполняют задачи огневой поддержки подразделений Сухопутных войск в ходе розыгрыша тактических эпизодов в системе разведывательно-ударных комплексов.

Кроме того, транспортные вертолеты Ми-8АМТШ действуют в интересах мобильных групп тактического воздушного десанта мотострелковых и разведывательных подразделений.

Ранее сообщалось о начале проведения двусторонних батальонных тактических учений одновременно на территории пяти регионов Северного Кавказа и Закавказья — в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, а также на российских военных базах в Абхазии и Южной Осетии. К учениям привлечены более 5 тыс. военнослужащих, задействовано около 800 единиц вооружения и военной техники.

Всего в летнем периоде обучения в войсках ЮВО спланировано проведение свыше 20 двусторонних батальонных тактических и более 10 специальных учений.

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