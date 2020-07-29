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29.07.2020 (16:42)

В соединении Дальней авиации прошли специальное учение подразделений связи

На базе Энгельсского соединения Дальней авиации прошли специальное учение подразделений связи.

Военные связисты отработали действия при передаче средств связи на новый пункт управления, а также передислокацию узла связи и его развертывание в новом позиционном районе.

Во время совершения марша военнослужащие отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника.

В рамках учения личный состав соединение отработал около 20 нормативов по развертыванию и эксплуатации полевых передвижных пунктов управления и узлов связи, а также провели свыше
10 радиотренировок в различных диапазонах частот.

Благодаря компьютеризованной системе управления и средствам связи нового поколения, время на развёртывание и настройку техники связи сократилось в 2,5-3 раза, при этом дальность связи увеличилась более чем в 2 раза.

«Основной целью учений является обеспечение подразделений и командных пунктов устойчивой связью, а также действия по обмену данными между абонентами в любой обстановке и разных режимах работы», - подчеркнул руководитель учения гвардии майор Роман Мочалин.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , Войска связи , ВКС
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