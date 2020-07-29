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29.07.2020 (16:34)

Заместитель главнокомандующего ВКС по МТО проверил войсковые части авиационного соединения на Дальнем Востоке

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по материально-техническому обеспечению генерал-майор Забит Хеирбеков проверил войсковые части соединения Дальней авиации с базированием в Амурской, Иркутской области, Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе.

В ходе рабочей поездки он проверил условия содержания техники в парках, организацию питания летного и инженерно-технического состава, выполнение текущего ремонта зданий и сооружений сторонними организациями, а также подготовку гарнизонов к зимнему отопительному периоду.

Также были осмотрены объекты инфраструктуры соединения и тяжелых бомбардировочных авиационных полков, включая объекты летного поля, авиационную технику, учебно-материальную базу.

По завершении осмотра гарнизонов и войсковых частей были поставлены приоритетные задачи для каждого авиационного формирования на учебный период.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
ВВС , ВКС
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