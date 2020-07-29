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29.07.2020 (16:32)

Танкисты ЦВО при поддержке комплексов РЭБ отработали борьбу с дронами на учении под Челябинском

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) при поддержке комплексов РЭБ отработали противодействие группам разведывательных и ударных беспилотников на учении под Челябинском.

В практических действиях приняли участие около 1 тыс. военнослужащих танковых полков гвардейской танковой дивизии ЦВО, усиленных мобильными группами с комплексами РЭБ «Борисоглебск-2» и автоматизированными станциями помех «Житель».

По замыслу учения, дежурные средства ПВО зафиксировали приближение к базовому лагерю танковых подразделений нескольких групп разведывательных и ударных беспилотников, управление которыми осуществлялось с воздушного командного пункта.

Маневренные группы РЭБ обеспечили радиоподавление каналов управления беспилотниками, блокировав навигационные поля на безопасном расстоянии от базового лагеря. Экипажи танков Т-72Б3 отработали уничтожение воздушных целей огнем из зенитных пулеметов.

Ранее сообщалось, что танковые полки ЦВО были подняты по тревоге в рамках учений на Южном Урале.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска РЭБ , Танковые войска
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