Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.07.2020 (15:56)

В Серпуховском филиале Военной академии РВСН стартовал первый этап Всеармейского конкурса «Надежный ориентир»

В Серпуховском филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого стартовал первый этап «Индивидуальное мастерство» Всеармейского конкурса профессионального мастерства «Надежный ориентир».

В соревнованиях принимают участие специалисты-топографы со всей России, представляющие виды и рода войск, военные округа и части непосредственного подчинения Топографической службы Вооружённых Сил РФ.

Первый этап конкурса «Индивидуальное мастерство» позволяет конкурсантам проявить себя как в военно-прикладной, так и профессиональной подготовке. В состязании среди начальников расчетов,  участникам соревнований предстоит измерять азимут и расстояния между условными знаками, наносить на электронную карту условные знаки оперативно-тактической обстановки, демонстрировать навыки работы на современной технике.  

Топографам предстоит на время преодолеть единую полосу препятствий (с метанием гранат, прохождением лабиринта, выполнением комплекса упражнений по стрельбе из штатного оружия (автомат АК-74М, ПМ).

Проведение конкурса в РВСН позволит широко продемонстрировать тактико-технические характеристики современных средств топогеодезического и наземного навигационного обеспечения.   

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Ивановской области началось учение РВСН
В Свердловской области проходит учение РВСН
В Новосибирском ракетном соединении построят часовню во имя святого Георгия Победоносца
Всеармейский конкурс «Надежный ориентир» определит лучших топографов

Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false