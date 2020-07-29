29.07.2020 (15:56)

В Серпуховском филиале Военной академии РВСН стартовал первый этап Всеармейского конкурса «Надежный ориентир»

В Серпуховском филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого стартовал первый этап «Индивидуальное мастерство» Всеармейского конкурса профессионального мастерства «Надежный ориентир».

В соревнованиях принимают участие специалисты-топографы со всей России, представляющие виды и рода войск, военные округа и части непосредственного подчинения Топографической службы Вооружённых Сил РФ.

Первый этап конкурса «Индивидуальное мастерство» позволяет конкурсантам проявить себя как в военно-прикладной, так и профессиональной подготовке. В состязании среди начальников расчетов, участникам соревнований предстоит измерять азимут и расстояния между условными знаками, наносить на электронную карту условные знаки оперативно-тактической обстановки, демонстрировать навыки работы на современной технике.

Топографам предстоит на время преодолеть единую полосу препятствий (с метанием гранат, прохождением лабиринта, выполнением комплекса упражнений по стрельбе из штатного оружия (автомат АК-74М, ПМ).

Проведение конкурса в РВСН позволит широко продемонстрировать тактико-технические характеристики современных средств топогеодезического и наземного навигационного обеспечения.

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