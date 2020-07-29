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29.07.2020 (15:58)

Мотострелки ЦВО в Оренбуржье в рамках учения уничтожили базу бронетехники и лагерь условного противника

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в рамках учения под Оренбургом уничтожили базу бронетехники и лагерь условного противника.

По замыслу мероприятия, аэрофотосъёмка с самолета-разведчика СУ-24МР показала район активности условного незаконного вооруженного формирования. Мобильные группы на бронетранспортерах БТР-82А совершили скрытный многокилометровый марш в тыл противника и обнаружили мастерские по бронированию и вооружению пикапов. Затем артиллерийские и мотострелковые подразделения, применив минометные комплексы «Сани» и гранатометы РПГ-7В, уничтожили бронетехнику. Отходящую живую силу условного противника мотострелки подавили из снайперских винтовок СВДС, автоматов АК-74 и пулеметов «Печенег».

Учение прошло на Тоцком полигоне. В нем приняли участие более 600 военнослужащих, было задействовано около 80 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Центральный военный округ
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