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29.07.2020 (15:53)

Офицеры соединения военно-транспортной авиации в Твери выполнили учебные стрельбы из штатного оружия

В соединении военно-транспортной авиации в Твери прошли учебные стрельбы с офицерским составом из пистолета Макарова.

Занятия проводились под руководством начальника штаба соединения гвардии полковника Сергея Белоконя.

Перед началом руководитель стрельб провел инструктаж, обращая особое внимание на технику безопасности при обращении с оружием.

Занятия были организованы согласно требованиям курса стрельб, обеспечением безопасности и сохранности оружия и боеприпасов.

По итогам стрельб все офицеры выполнили соответствующие нормативы и получили положительные оценки.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , ВКС
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