29.07.2020 (15:53)
Офицеры соединения военно-транспортной авиации в Твери выполнили учебные стрельбы из штатного оружия
В соединении военно-транспортной авиации в Твери прошли учебные стрельбы с офицерским составом из пистолета Макарова.
Занятия проводились под руководством начальника штаба соединения гвардии полковника Сергея Белоконя.
Перед началом руководитель стрельб провел инструктаж, обращая особое внимание на технику безопасности при обращении с оружием.
Занятия были организованы согласно требованиям курса стрельб, обеспечением безопасности и сохранности оружия и боеприпасов.
По итогам стрельб все офицеры выполнили соответствующие нормативы и получили положительные оценки.
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