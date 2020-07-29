29.07.2020 (15:40)

Вопросы обеспечения живучести кораблей Военно-Морского Флота станут предметом обсуждения на форуме «АРМИЯ-2020»

В рамках мероприятий научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдет круглый стол «Перспективные пути обеспечения живучести (пожарной безопасности и непотопляемости) кораблей Военно-Морского Флота».

Организатор круглого стола – Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова».

В мероприятии примут участие ведущие ученые научно-исследовательских институтов, специалисты исследовательских университетов, а также представители конструкторских бюро морской техники и научно-производственных предприятий, участвующих в реализации Программы военного кораблестроения до 2050 года.

Повесткой круглого стола предусмотрены дискуссии по перспективным системам информационной поддержки для кораблей 4-го и 5-го поколений, разработке методологии автоматического распознавания предаварийных и аварийных ситуаций, а также дискуссии по обеспечению необходимого уровня автоматизации систем судов ВМФ России.

Участники круглого стола обсудят совершенствование и перспективы развития военно-морской техники, в том числе выбор контролируемых параметров, определят структуры систем обеспечения живучести подводных лодок, проведут оценку критериев пожарной безопасности для различных типов корабельных помещений.

Ожидается, что по итогам мероприятия будут сформулированы основные направления развития в сфере обеспечения безопасной эксплуатации и противопожарной защиты судов и кораблей Военно-Морского Флота.

Справочно:

Мероприятия научно-деловой программы Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2020» пройдут в период с 23 по 28 августа 2020 года на ведущей выставочной площадке Минобороны России в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», а также в режиме прямой видеоконференцсвязи с научно-техническими площадками в различных регионах страны с географией от Санкт-Петербурга до Хабаровска.

Официальным представителем организатора форума является Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

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