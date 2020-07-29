29.07.2020 (15:26)

Артиллеристы ЦВО уничтожили укрепленные командные пункты условного противника на учении под Оренбургом

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили укрепленные командные пункты условного противника на учении под Оренбургом.

По замыслу мероприятия, расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» обнаружили позиции противника. Для их уничтожения в районы выдвинулись расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» и реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г». Артиллерийские батареи нанесли сосредоточенные удары по объектам противника с закрытых огневых позиций. Корректировку огня с воздуха вели беспилотники, они давали целеуказания для точного поражения разрозненных групп условного противника.

К учению привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 60 единиц военной техники.

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