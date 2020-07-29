Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.07.2020 (15:26)

Артиллеристы ЦВО уничтожили укрепленные командные пункты условного противника на учении под Оренбургом

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили укрепленные командные пункты условного противника на учении под Оренбургом.

По замыслу мероприятия, расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» обнаружили позиции противника. Для их уничтожения в районы выдвинулись расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» и реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г». Артиллерийские батареи нанесли сосредоточенные удары по объектам противника с закрытых огневых позиций. Корректировку огня с воздуха вели беспилотники, они давали целеуказания для точного поражения разрозненных групп условного противника.

К учению привлекались более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 60 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» учились отражать атаку беспилотников в Сибири
В горах Абхазии пройдет полевой выход с артиллеристами ЮВО
Ударный батальон общевойсковой армии ЗВО остановил условного противника на учении в Воронежской области
Тактическое учение дивизии ПВО стартовало в Центральном военном округе

Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false