29.07.2020 (14:05)

Учебный корабль Балтийского флота «Смольный» вышел из Архангельска

Жители Архангельска проводили учебный корабль Балтийского флота, который посетил северный порт с деловым заходом 24 июля. Курсанты Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «ВМА» и экипаж корабля приняли участие в торжествах, приуроченных ко Дню Военно-Морского Флота в историческом городе русских мореплавателей — Архангельске.

Во время визита учебный корабль был пришвартован у причала морского-речного вокзала Архангельска. Курсанты и офицеры, находящиеся на борту «Смольного», помимо участия в торжественных мероприятиях, ознакомились с достопримечательностями Архангельска, история которого богата событиями, связанными с образованием и развитием Российского флота.

На проводах учебного корабля, состоявшихся 28 июля, на пристани собрались жители Архангельска, представители общественных организаций города и городской администрации. Военный оркестр сыграл для покидающего гостеприимный город учебного корабля «Прощание славянки».

Учебный корабль Балтийского флота взял курс на порт Североморск, в который он прибудет 30 июля, затем после пополнения запасов «Смольный» вновь выйдет в море и направится в Атлантику, где посетит французский порт Брест.

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