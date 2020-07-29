Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

29.07.2020 (14:00)

Расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» учились отражать атаку беспилотников в Сибири

Расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) на учениях в Новосибирской области уничтожили воздушные цели «противника» с помощью электронных пусков.

По замыслу учения, расчеты ЗРПК «Панцирь-С1» выдвинулись из места дислокации для совершения марша на штатной технике в заданный район. При проведении марша военнослужащие обнаружили группу ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника, направлявшихся к колонне военной техники, в состав которой входили зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф».

Военнослужащие развернули ЗРПК «Панцирь-С» на неподготовленной местности, определили параметры целей на дальности 25 км, осуществили сопровождение и уничтожение воздушных целей условного противника с проведением электронных пусков.

Всего в учении приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано более 20 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Серия учений по противовоздушной обороне в течение месяца пройдет в Амурском объединении ВВО
Ударный батальон общевойсковой армии ЗВО остановил условного противника на учении в Воронежской области
Чемпион России Алексей Мазур займется тренировкой кандидатов на военную службу по контракту в Санкт-Петербурге
Поисковики передали артефакты времен Великой Отечественной войны музею ракетной бригады общевойсковой армии ЗВО в Ленобласти

Метки:
ПВО , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false