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29.07.2020 (13:58)

На Балтийском флоте завершается подготовка механиков-водителей БТР-82А для высадки морского десанта в рамках предстоящего сбор-похода

В соединении морской пехоты Балтийского флота завершается практическая подготовка механиков-водителей, которые будут управлять бронетранспортёрами БТР-82А на плаву во время плановой высадки морского десанта в рамках предстоящего сбор-похода кораблей Балтийского флота.

Занятия по преодолению водных преград являются неотъемлемой частью боевой подготовки механиков-водителей. До начала тренировок на воде военнослужащие прошли теоретическую подготовку и совершили марш из пункта постоянной дислокации к месту проведения занятий. Затем технику подготовили к преодолению водных преград с проверкой герметичности боевых машин.

На следующем этапе морские пехотинцы на специально оборудованном участке Калининградского залива отрабатывали элементы подготовки техники к преодолению водных преград методом замочки и одиночного вождения боевых машин на плаву. Затем механики-водители совершенствовали навыки преодоления водной преграды в составе подразделений, развертывание в боевой порядок, стрельбу на ходу и умение держать дистанцию между машинами.

В начале августа для участия в высадке морского десанта на полигоне Хмелевка будут задействованы более 20 бронетранспортёров и другая колесная и гусеничная техника.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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