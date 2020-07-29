29.07.2020 (11:27)

Семьи российских военнослужащих в Таджикистане получили субсидии и квартиры от Минобороны России

Многодетные семьи российских военнослужащих, проходящих службу на территории Таджикистана, получили субсидии и квартиры от Минобороны России.

Жилищная субсидия на сумму 12,5 млн рублей была вручена семье военнослужащего из шести человек — ефрейтора Николая Цыганкова. Также старшему сержанту Рустаму Саидову было выдано решение о предоставлении в собственность жилого помещения общей площадью 97 км метров в подмосковном Подольске.

Помимо этого, 45 военнослужащих получили договор служебного найма, который позволит заселить семьи военнослужащих в квартиры служебного фонда, расположенные на территории военного городка.

Документы были вручены военнослужащим в торжественной обстановке начальником отделения (территориальное, г. Душанбе) федерального государственного казенного учреждения «Центррегионжилье» Татьяной Кадыровой.

Мероприятие состоялось в военном городке Нурек.



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