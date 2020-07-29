29.07.2020 (10:40)

Филиал парка «Патриот» в Севастополе готовится к проведению военно-технического форума «Армия-2020»

Инженерные подразделения Черноморского флота (ЧФ) завершают подготовку филиала парка «Патриот» в Севастополе к проведению военно-технического форума «Армия-2020».

В рамках подготовки к форуму проводятся работы по благоустройству площадок под статический и динамический показ техники, а также под места для экспозиций участников форума на аэродроме Южный.

Военнослужащие осуществляют подготовку экспонатов парка, в том числе авиационную технику и технику береговых войск флота к статическому показу, а также продолжают подготовку площадки под динамический показ возможностей танка Т-72БЗ, стоящего на вооружении соединения береговой обороны армейского корпуса ЧФ.

Общая готовность объекта составляет более 70 процентов.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» пройдёт в конце августа в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации. По решению командующего войсками Южного военного округа филиал парка «Патриот» в Севастополе является одной из площадок форума.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице