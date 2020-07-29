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29.07.2020 (10:19)

В Ульяновском соединении ВДВ проведены боевые стрельбы взводов

С личным составом взводов десантно-штурмового батальона отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Ульяновска на полигоне Поливно проведены дневные и ночные боевые стрельбы.

Целью занятия ставилась отработка порядка действий личного состава взводов при ведении боевых действий, а также достижение максимальной слаженности личного состава при выполнении боевых задач.

Непосредственно перед началом стрельбы с командирами подразделений были проведены занятия по доведению особенностей проведения боевых стрельб. Во время занятий они отработали руководство личным составом в условиях, приближенных к боевым, принятие решений по поступающим вводным, удержание боевого порядка при ведении боя в наступлении на боевых машинах десанта нового поколения БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка», а также управление подчиненным подразделением и средствами усиления.

Затем на практическом занятии десантники вели огонь с ходу из штатного вооружения боевых машин десанта, стрелкового вооружения и гранатометов по появляющимся целям на расстоянии от 300 до 2500 метров. Они учились захватывать огневые позиции противника и удерживать их до прибытия основных сил соединения.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, были задействованы статические и динамические мишени различного типа, модульные комплексы стрельбищного оборудования.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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