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29.07.2020 (09:14)

Связисты ЮВО в Ставрополье получили на вооружение новейшие машины управления П-230Т для высокоскоростного обмена информацией

В соединение связи Южного военного округа (ЮВО) в Ставропольском крае поступили новейшие машины управления П-230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр-М».

Новая машина управления оснащена спутниковой связью со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с и КВ-радиостанциями, что обеспечивает надежную связь в радиусе до 50 км с 300 абонентами.

Современное телекоммуникационное оборудование организует защищенную телефонную, видеоконференцсвязь и электронную переписку пункту управления командира соединения с вышестоящим штабом в непрерывном режиме как в движении, так и на стоянке, при этом нет необходимости развертывать оборудование.

Автоматизированные рабочие места в новейшей машине управления дают возможность командованию видеть оперативную обстановку в зоне выполнения задач в режиме реального времени, а командиру соединения незамедлительно передавать сведения об изменении ситуации.

Комплекс обладает повышенной помехоустойчивостью: кодировка передаваемых сообщений надежно защищена и исключает возможность декодирования при радиоперехвате.

Также в комплексе предусмотрены автономные источники питания и системы жизнеобеспечения.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ВВТ , Южный военный округ , Боевая подготовка , Войска связи
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