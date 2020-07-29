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29.07.2020 (09:11)

Связисты соединения ЮВО приступили к отработке задач полевого выхода в Волгоградской области

Связисты мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) приступили к отработке практических задач в рамках полевого выхода в Волгоградской области на полигоне Прудбой.

В ходе занятий и тренировок будут применяться современные цифровые радиорелейные станции, мобильные комплексы видеоконференцсвязи, новые радиостанции средней и большой мощности и спутниковой связи, также будет проведено развертывание полевых узлов и отдельных станций связи и будут задействованы стационарные узлы связи соединения.

Кроме того, в ходе тренировок будет проверена устойчивость системы связи при радиоэлектронном воздействии, нарушении функционирования компьютерных сетей посредством вирусных атак и вредоносных программ, отработаны вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам условного противника.

В полевом выходе задействовано до 200 военнослужащих и около 30 единиц мобильных аппаратных, станций и комплексов связи.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Боевая подготовка , Войска связи
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