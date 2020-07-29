29.07.2020 (09:05)

На российской военной базе ЮВО в Абхазии проходит апробацию экспериментальный взвод инструкторов по боевой подготовке

На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии проходит апробацию внештатный взвод инструкторов по боевой подготовке.

Подразделение сформировано с целью повышения качества обучения военнослужащих и роста их боевой выучки, передачи опыта индивидуального мастерства участников конкурсов Армейских международных игр и полевой выучки.

Штат взвода инструкторов состоит из более чем 20 военнослужащих, в их числе – специалисты по тактической и огневой подготовкам, стрелковому оружию и гранатометам, инструкторы по вождению гусеничной и колесной техники (танков, бронетранспортеров и грузовых автомобилей).

Экспериментальное подразделение состоит из наиболее подготовленных младших командиров, имеющих квалификацию не ниже 1-го класса.

В ходе своей деятельности инструкторы-сержанты оказывают квалифицированную помощь офицерам при проведении занятий по боевой подготовке.

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