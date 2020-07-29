29.07.2020 (08:55)

Железнодорожники ЮВО восстановили мост, разрушенный авиацией условного противника, в ходе учения на Кубани

В Краснодарском крае военнослужащие железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО) на тактико-специальном учении на местности восстановили участок железной дороги, разрушенный после массированного авиационного удара условного противника.

В ходе совершения марша общей протяженностью свыше 200 км командиры подразделений отработали задачи по противовоздушной обороне и преодолению зараженных участков местности.

По прибытии в указанный район военнослужащие, используя специальную технику железнодорожных войск, менее чем за сутки восстановили свыше 400 м поврежденного пути, провели поиск минных заграждений, радиационную, химическую и биологическую разведку на участке строительства.

Работу военных железнодорожников осложняли активные действия диверсионно-разведывательных групп условного противника в районе учения, которые совершали нападения на отряды, восстанавливающие железнодорожное полотно.

Плановое тактико-специальное учение с военнослужащими железнодорожного соединения ЮВО является одним из практических этапов подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

Всего в тактико-специальном учении приняли участие свыше 200 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 30 единиц специальной и автомобильной техники.

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