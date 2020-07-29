29.07.2020 (08:48)

Военные альпинисты в рамках конкурса «Эльбрусское кольцо-2020» совершили параллельную переправу через горную реку в Баксанском ущелье

Военнослужащие высокогорных подразделений ВС РФ и Росгвардии переправились через горную реку в Баксанском ущелье в Приэльбрусье. Группы альпинистов вышли в назначенный район, где провели подготовку к переправе через горную реку.

«Мы определяем лучшие подразделения, которые представляют военные округа, воздушно-десантные войска, Северный флот и военные учебные заведения, где практикуется горная подготовка. Новинкой этого сезона будет парный скоростной забег на западную вершину Эльбруса», – рассказал заместитель начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Александр Украинец.

«Прежде всего, мы проводим этот конкурс для того, чтобы оценить способность наших подразделений выполнять задачи в горах. Здесь соревнуются горные подразделения, выполнять задачи в горах – их основная задача, их боевое предназначение», – добавил он.

В ходе выполнения специальной задачи «Параллельная переправа» военнослужащие, опираясь ногами на двойную (нижнюю) веревку и удерживаясь руками за двойную верхнюю веревку, приставными шагами переправились на противоположный берег.

При переправе была организована самостраховка пристегиванием «уса самостраховки» к верхней одинарной веревке. При срыве военнослужащего команда с использованием челнока возвращала его на исходный берег, после чего военнослужащий повторял попытку. Ширина реки составила 6 м, скорость течения 10 м/с.

Всего за 6 суток горные подразделения преодолеют около 100 км горного серпантина с общим перепадом высот около 3,5 км и суммарным набором (потерей) высоты на участках подъёма (спуска) до 12 км.

По окончании марша военнослужащим предстоит в составе подразделения совершить восхождение и скоростное восхождение на вершину горы Эльбрус.

Справочно :

Организатор конкурса – Управление физической подготовки и спорта ВС РФ. Данные состязания проводятся с 2015 года, это шестые соревнования подряд.

В соревнованиях принимают участие команды от всех военных округов, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского, а также Войск национальной гвардии Российской Федерации.

Торжественное закрытие состязаний состоится 4 августа 2020 г. в рамках Всероссийского этапа соревнований «Эльбрусское кольцо».

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