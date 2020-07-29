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29.07.2020 (05:56)

Более 15 масштабных тренировок по РХБ защите проведено в подразделениях ВВО в Бурятии

В подразделении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Республике Бурятия, с начала текущего года проведено более 15 масштабных тренировок по радиационной химической и биологической защите (РХБЗ).

С подъема до отбоя военнослужащие выполняли свои обязанности в обстановке возможного применения условным противником оружия массового поражения. На каждую тренировку привлекался весь личный состав подразделения со средствами индивидуальной защиты (СИЗ).

Также в рамках тренировок проводились занятия по сигналам оповещения с выполнением нормативов по использованию СИЗ, преодолению зараженных участков местности, эффективному применению приборов и машин химической разведки, таких как РХМ-6 на базе БТР-80, дегазационных комплектов ДКВ-1М для проведения специальной обработки вооружения и военной техники.

Основной целью тренировок по РХБ защите является закрепление навыков военнослужащих по использованию современных средств защиты в условиях применения условным противником оружия массового поражения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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